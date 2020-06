Принц Чарлз все още няма вкус и обоняние след коронавируса

П ринц Чарлз и съпругата му Камила бяха първите членове на кралското семейство, които прекъснаха карантината си и подновиха обществената си дейност извън домовете си.

Кралската двойка посети кралската болница в Глостършир. Те се срещнаха с част от медицинския екип, който ги приветства, следвайки стриктно протокола по безопасност. В болницата са лекувани 649 пациенти с COVID-19.

Принц Чарлз с положителна проба за COVID-19

По време на разговорите с лекарските екипи, принц Чарлз разкри какви симптоми е усещал по време на боледуването си от коронавирус през месец март. Британският престолонаследник призна, че въпреки сравнително лекото протичане на боледуването му, вследствие на COVID-19 той е изгубил обонянието си, а също така и вкуса си.

Чарлз сподели, че тези негови сетива все още не са се възстановили напълно.

Принц Чарлз разкри как е преборил коронавируса

Принц Чарлз се зарази с COVID-19 през март и остана изолиран в дома си в продължение на 1 седмица, докато се пребори с болестта. Съпругата му Камила не се разболя, но се наложи да остане под строга карантина за 14 дни.

