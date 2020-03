"Спешните мерки да бъдат съразмерни и да не продължават безкрайно"

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова днес мерките, предприемани от държавите в ЕС заради епидемията от Ковид-19, да отговарят на основните принципи и ценности на ЕС, предаде БТА.

Изявлението на Фон дер Лайен е свързано особено с предприетите законодателни промени в Унгария.

"ЕС се основава на ценностите на свободата, демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, които трябва да защитаваме, дори днес", посочва председателят на комисията.

"Изключително важно е спешните мерки да не бъдат за сметка на нашите основни принципи и ценности, определени в Договорите. Демокрацията не може да работи без свободни и независими медии. Спазването на свободата на изразяване и правната сигурност са от съществено значение в тези несигурни времена. Сега е по-важно от всякога журналистите да могат да вършат своята работа свободно и точно, за да се противопоставят на дезинформацията и за да могат нашите граждани да имат достъп до важна информация", добавя Фон дер Лайен.

It's of outmost importance that emergency measures are not at the expense of our fundamental principles and values. Democracy cannot work without free and independent media. Respect of freedom of expression and legal certainty are essential in these uncertain times.