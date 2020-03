Най-много заразени с COVID-19 в САЩ, каква е ситуацията по света

С ъединените щати се превърнаха в страната с най-много заразени от коронавирус в света.

Официалните власти във Вашингтон съобщиха, че 104 686 души са заразени от COVID-19. Италия е на второ място с 86 498 , а Китай на трето място с 81 340 заразени от коронавирус.

Президентът Доналъд Тръмп заяви, че в страната ще започнат производството на такова количество апарати за изкуствена вентилация на дробовете, че ще могат да покрият както собствените нужди, така и да помогнат на други държави като Италия, Великобритания, Испания и Германия.

"Италия се нуждае от апарати, Испания се нуждае от апарати, Германия се нуждае от апарати, те всички искат апарати. Ние ще направим твърде много апарати и ще задоволим нуждите си, но ние също ще помогнем на другите държави. Следващите 100 дни ние или ще произведем, или ще получим в някаква друга форма над 100 000 допълнителни единици (апарати)", каза той, цитиран от БГНЕС.

