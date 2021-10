Колин Пауъл е имал рак на белите кръвни телца, отслабващ имунната му система

С мъртта на бившия държавен секретар на САЩ Колин Пауъл след усложнения от COVID-19 даде храна на противниците на ваксините. Те незабавно се хванаха за това, че Пауъл е бил ваксиниран, за да подложат под съмнение ефикасността на ваксините, пише в. "Ню Йорк таймс".

Почина бившият държавен секретар на САЩ Колин Пауъл

Но имунната му система най-вероятно е била отслабена от множествен миелом - рак на белите кръвни телца, от който Пауъл е страдал.

Както болестта, така и лечението ѝ могат да направят хората по-податливи на инфекции. Напредналата му възраст, 84 години, също го поставя в рискова група, казват учени.

Пауъл е получил втората си доза от ваксината на "Pfizer/BioNTech през февруари. Той е имал час за подсилваща доза миналата седмица, но се е разболял, преди да я получи.

Според здравни специалисти, смъртта на Пауъл не бива да подкопава доверието във ваксините срещу COVID-19, които драстично намаляват риска от тежко протичане на болестта и смърт, отбеляза вестникът.

Colin Powell, who was the first Black national security adviser, chairman of the Joint Chiefs of Staff and secretary of state in U.S. history, died at 84 of Covid-19. He was fully vaccinated, his family said.https://t.co/XjF4aptWrT pic.twitter.com/FWSkeiSbUk