Гърция затваря училища заради коронавируса

З а да се предотврати по-нататъшното разпространение на новия коронавирус в Гърция, от днес до 22 март са затворени 34 училища, почти всички от които са в района на Атика, по-широкия регион на гръцката столица.

Two week closure for Greek schools as COVID-19 cases rise to 73 cases https://t.co/DYdUZxWaij pic.twitter.com/n7y398In1e

Около обяд днес министерствата на финансите, развитието и труда се очаква съвместно да обявят икономически мерки за въздействието на коронавируса върху икономиката.

Днес ще бъдат въведени допълнителни правителствени превантивни мерки, като всички конференции в страната се отлагат през следващите четири седмици.

Центровете за грижа за възрастни хора се затварят за четири седмици, в страната няма да има публични изяви през следващите две седмици и всички екскурзии за ученици се анулират, пише Greekcitytimes.com

Мерките идват, след като броят на положителните случаи на COVID-19 в Гърция нарасна до 73, след като вчера бяха потвърдени седем нови случая.

От 73-те заразени с новия коронавирус, 58 са били свързани с група за поклонение в Израел и Египет, с 47 членове на групата и 11 контакта.

Междувременно Италия стана най-засегнатата страна от коронавируса в света след Китай. От началото на епидемията там са регистрирани 7375 случая на заболели, а 366 души са починали.

Italy coronavirus death toll soars by 133 in a day to 366, as millions adapt to widespread travel restrictions https://t.co/9CMyhEcU5X