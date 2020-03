Временните болници в Ухан затварят, заболелите от COVID-19 намаляват

11 от 14-те временни болници в Ухан, които бяха изградени на стадиони и в изложбени центрове, бяха затворени.

Причината - изписване на пациенти. Това съобщи централната китайска телевизия, цитирана от световните агенции.

"След огнището в Ухан редица стадиони и изложбени центрове бяха преустроени във временни болници. Заради изписването на голям брой излекувани пациенти 11 от 14-те временни болници в Ухан бяха закрити”, гласи съобщението.

