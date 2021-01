Екипът на СЗО в Ухан излезе от карантина, стартира проучването на коронавируса

Е кспертите от Световната здравна организация (СЗО), които са на мисия в Ухан, напуснаха днес хотела в китайския град, предадоха "Франс прес" и "Асошиейтед прес".

Там те бяха под двуседмична карантина, за да започнат проучване на терен за произхода на коронавируса.

СЗО в Китай: ще стане ли ясен произходът на COVID-19

Коронавирусът, предизвикал пандемията, отнела досега живота на повече от два милиона души, се появи в Ухан в края на 2019 г.

Екип на АФП, държан на безопасно разстояние, е забелязал над десет човека от СЗО, които са били качени на автобус, чакал ги на изхода на сградата. Групата отпътувала в неизвестна посока.

COVID-19: Китай отказва достъп на екипа на СЗО

Експертите на международната институция пристигнаха в Ухан на 14 януари, но трябваше да бъдат под карантина в определен за целта хотел.

