Двама еврокомисари под карантина след пътуване до Етиопия

В ърховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел обяви, че ще се самоизолира за 14 дни след пътуване до Етиопия, по време на което е станало ясно, че един от членовете на делегацията му е заразен с коронавирус.

"Получих информация във вторник следобед, че един от членовете на делегацията, пътувал с мен, е бил положителен за коронавирус. Направих си тест веднага след завръщането си и беше отрицателен. Ще се самоизолирам в съответствие с действащите разпоредби и ще изчакам втори тест", написа Борел в Twitter.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.