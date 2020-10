Урсула фон дер Лайен се самоизолира, имала контакт с болен от COVID-19

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се постави под доброволна карантина след като се е срещнала с човек, дал положителен тест за коронавирус.

"Бях информирана, че съм участвала в среща миналия вторник, на която е присъствал човек, за когото вчера бе потвърдено, че е с положителен тест за коронавирус. В съответствие с действащите разпоредби се самоизолирам до утре сутринта. В четвъртък бях тествана и резултатът беше отрицателен. Днес отново ще се тествам", написа тя в Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today