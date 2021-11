Брайън Адамс даде положителен тест за COVID-19 в Италия

Б райън Адамс даде положителен тест за COVID-19 на летище Малпенса в Милано, където пристигна, за да участва в представянето на новия календар на "Пирели", чийто фотограф е, съобщиха световните информационни агенции.

Канадският музикант сам разпространи информацията за положителния резултат от теста в Instagram, заедно със снимка в линейка, с която го откарват за по-надеждния PCR тест. На нея той е с обикновена медицинска маска на лицето.

"Ето ме в Милано и дадох положителен тест за COVID-19", пише той и благодари на феновете си за подкрепата.

Брайън Адамс има успешна кариера и като фотограф. Той засне снимките за новия календар на "Пирели", след като беше ангажиран за миналогодишния, но издаването му беше отменено заради пандемията. Очакваше се Брайън Адамс да участва в промоцията му в неделя и понеделник, но това вече не е сигурно.

