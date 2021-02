Брайън Адамс - живата легенда на рока

Б райън Гай Адамс е канадски рок певец, китарист, текстописец и фотограф. Роден e на 5 ноември 1959г. в Кингстън, Онтарио. Баща му е офицер в британската армия и поради естеството му на работа певецът е живял в различни страни като Англия, Канада, Израел, Франция, Португалия и Австрия.

Музикалните му интереси стартират още от тийнейджърските му години, когато, както споделя по-късно за списание „Rolling Stone“, е бил толкова погълнат от музиката, че изобщо не обръща внимание на момичетата.

Баща му и дядо му настояват да получи военно образование, но Адамс категорично отказва. Певецът си купува първата си електрическа китара на 12-годишна възраст. На 15 години напуска училище, за да свири в нощни клубове с бандите „Shock“ и „Sweeney Todd“. Използва средствата, които родителите му спестяват за образованието му, за да си купи роял.

На 18-годишна възраст подписва договор с A&M Records за сумата от 1 долар. Записва няколко сингъла "I'm Ready", "Remember", "Let Me Take You Dancing", които издава в албуми по-късно.

Дебютният албум на Брайън Адамс излиза през февруари 1980г. и е сертифициран като златен в Канада през 1986г. Големият успех за певеца идва през 1983г. с издаването на третия му албум "Cuts Like A Knife", който го прави много известен в САЩ, въпреки че следващият му албум "Reckless" е определян като един от най-добрите албуми на 80-те и прави изпълнителя популярен в целия свят. Тогава от него са продадени 4 милиона копия.

Албумът включва синглите "Run to You", "Summer of '69", "Heaven", "One Night Love Affair", "Somebody" и "It's Only Love" и "Queen of Rock 'n' Roll" в дует с Тина Търнър. Сътрудничеството си с певицата Брайън Адамс определя като „най-запомнящото се“. Разказва, че в края на тийнейджърските си години е посещавал заведенията, в които Тина Търнър е имала участия и истински ѝ се е възхищавал.

Сингълът "It's Only Love" е номиниран за награда „Грами“ за „Най-добро рок вокално изпълнение от дуо или група“. През 1986г. песента печели наградата на MTV за „Най-добро сценично изпълнение“.

През 1987 г. издава албума "Into the Fire", който има по-социална тематика. А с издаването на "Waking Up The Neighbours" се появява и хитът "(Everything I Do) I Do It For You", песента е написана за филма "Robin Hood: Prince of Thieves" от 1991г.. Сингълът става вторият най-продаван след песента "We Are The World".

Брайън издава още няколко албума, от които се раждат хитовете "Please Forgive Me", "18 Til I Die", "Do I Have to Say the Words?" и много други.

Кандаският изпълнител продължава да пише и филмова музика – през 1996 г. за филма "The Mirror Has Two Faces" и през 2002 г. за анимационния филм "Spirit: Stallion of the Cimarron".

Певецът има връзка с личната си асистентка Алисия Грималди. На 22 април 2011г. се ражда първородната им дъщеря Марибела Бъни. На 14 февруари 2013г. е родена и втората им дъщеря Лула Рози Ли.

Брайън Адамс печели 20 награди „Juno“, награда Грами за „Най-добра песен, написана за филм или телевизия“ и е номиниран за пет награди „Златен глобус“ и три награди „Оскар“ за свои авторски песни към филми, сред които и емблематичната „Have you ever really loved a woman”, написана за филма „Новият Дон Жуан“ през 1995та. Изпълнителят е част от Холивудската алея на славата и Алеята на славата на Канада.

Занимава се и с фотография. През 2006 г. получава наградата “LeadAward” за фотографиите си, които са публикувани в няколко списания: “Vogue”, “Vanity Fair”, “Harper's Bazaar”. Като фотограф е работил с много от музикалните звезди - Род Стюарт, Били Айдъл, Селин Дион, Мик Джагър, Лени Кравиц, Ейми Уайнхаус и други.