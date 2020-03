Бездомниците в САЩ: Рискът да се заразят и да разпространят коронавируса

Т е често нямат къде де си измият ръцете, имат здравословни проблеми и се струпват в мръсни лагери.

Именно това прави бездомните хора особено уязвими за коронавируса, пише Андрю Селски от Асошиейтед прес.

В САЩ според доклад на Белия дом в подобни условия живеят около 200 000 души - щатите Вашингтон, Калифорния и Орегон са сред най-засегнатите от бездомничество с оглед на това, че неравенството в доходите расте, а цените на жилищата поскъпват.

И - точно като по рецепта за бедствие - новият вирус удари най-тежко именно Западното крайбрежие на САЩ, където бяха регистрирани почти всички от смъртните случаи в Щатите. Здравните власти все още не са съобщили за епидемии от коронавирус сред бездомниците, но в миналото сред тях са върлували туберколоза и други болести, показвайки тяхната уязвимост.

Не са много обаче общините, опитващи да овладеят разпространението на Covid-19, които разполагат с планове как да предпазят бездомниците и да им предоставят места за карантина, за да не допуснат те да предават болестта.

"Те представляват двоен риск. Един път за тях самите и втори път за обществото", каза Чунхуей Чъ, директор на Центъра за изследване на глобалното здраве към Орегонския щатски университет в Корвалис.

#HOMELESS AT GREAT RISK Doctors say the #USA's half-million-plus homeless people have higher risk of catching & dying from the #coronavirus. Has the #Morrison #government addressed this risk? How will they be tested? How would they self-quarantine?https://t.co/Kr8DHHiA2p