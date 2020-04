Бебе на 6 седмици почина от Ковид-19 в САЩ

Б ебе на 6 седмици почина от Ковид-19 в щата Кънектикът, САЩ, ставайки една от най-младите известни жертви на коронавируса в света, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

"Тестовете потвърдиха, че бебето е било заразено с Ковид-19. Това е сърцераздирателно. Смятаме, че това е една от най-младите жертви на Ковид-19 в света", заяви губернаторът на щата Нед Ламонт.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)