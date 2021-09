Джо Байдън обяви задължителна ваксинация, ще засегне близо 100 милиона американци

П резидентът на САЩ Джо Байдън, в решителни усилия да ограничи последния скок в разпространението на COVID-19, наложи строги правила за ваксинация на федералните служители, големи работодатели и медицински персонал, съобщава CNN.

Новите изисквания биха могли да засегнат до 100 милиона американци, т.е. близо две трети от работната сила на САЩ. Този ход на Белия дом беше най-сериозната инициатива на Байдън за налагане на ваксинацията в по-голямата част от страната, пише "Фокус".

"Бяхме търпеливи, но търпението ни се изчерпа и вашият отказ ни струваше много скъпо", каза строго Байдън, обръщайки се към американците, които все още отказват да бъдат ваксинирани, въпреки огромните доказателства за безопасността на американските ваксини.

“Have at it.” — President Biden to those governors threatening lawsuits over the vaccine-or-weekly-testing mandate for large businesses.



He adds, "I am so disappointed that particularly some Republican governors have been so cavalier with the health of these kids." pic.twitter.com/rYc0QWHkOX