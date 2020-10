Байдън с рекордна преднина, Тръмп излезе за кратко от болницата

А мериканският държавен глава Доналд Тръмп напусна за кратко военната болница "Уолтър Рийд" в предградие на Вашингтон, където бе настанен в петък вечер, за да се лекува от COVID-19, предаде Reuters.

Това се случи на фона на противоречива информация през уикенда за състоянието на президента и на нарастване на преднината на конкурента му в президентската надпревара Джо Байдън според проучванията.

Тръмп изостава с 14 пункта зад Байдън месец преди изборите, според най-новото социологическо проучване. Според наблюдатели заразяването на Тръмп с коронавируса е сериозен удар за президента, който се опитваше да убеди американците, че най-лошото от пандемията вече е минало. Мнозина го обвиняват, че той е пренебрегнал мерките за защита. Според други наблюдатели разликата в проучването се дължи на по-доброто представяне на Байдън в първия телевизионен дебат Тръмп, който се състоя миналия вторник.

