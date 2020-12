Илон Мъск каза кога човек ще кацне на Марс

А мериканският предприемач Илон Мъск, който ръководи компаниите "Tesla"” и "SpaceX", заяви, че първият човек ще кацне на Марс след шест години.

Той сподели мнението си на церемонията по връчване на наградите Axel Springer Awards, която се присъжда от едноименната медийна група на авторите на иновативни идеи, оказали влияние върху обществото.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g