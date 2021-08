Шега или реалност е новият робот на Tesla

В края на миналата седмица Tesla представи изненадващ проект - собствен хуманоиден робот, който се казва просто Tesla Bot. Той използва изкуствения интелект, който е и в автономните автомобили на компанията.

В типичния за Илън Мъск стил обаче представянето на разработката беше доста странно. На сцената излезе танцьор, който беше облечен като Tesla Bot и започна да танцува. Самият робот все още реално не съществува.

След това Мъск обяви и малко детайли за робота. Той ще е висок около 172 см и ще тежи 56 кг. Ще е изработен от леки материали, а в главата му ще има камери като от автомобилите на Tesla.

Чрез тях Tesla Bot ще може да се ориентира и да взаимодейства с околната среда. На лицевата част ще има и дисплей, на който ще изобразява информация.

