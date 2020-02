Земята може би има временна втора луна

З емята може да си има втора луна. Тя най-вероятно ще е временен гост, като става дума за малък астероид, който е бил "пленен" от земната гравитация, съобщават астрономи от Catalina Sky Survey, цитирани от CNET.

Астероидът 2020 CD3 е засечен на 15-ти февруари т.г. Анализите показват, че всъщност е навлязъл в орбитата на Земята преди около три години.

От тогава астероидът обикаля около Земята в доста хаотична орбита. Учените изчисляват, че обектът е с диаметър между 1,9 метра и 3,5 метра.

"Това е голямо събитие, тъй като от около 1 млн. познати астероида, това е едва вторият, за който знаем, че обикаля около Земята", коментира Каспер Виерчос, един от откривателите на обекта.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl