Археолози откриха кост на жираф на възраст 7,5 милиона години

А рхеолози, работещи по разкопките на обект на брега на язовир Ямула в турския град Кайсери, откриха кост от преден крайник на жираф на възраст 7,5 милиона години, пише "Дейли Сабах".

Огузан Кьойлюоглу, 32-годишен експерт антрополог, заяви, че работата на обекта е започнала на 7 юни и са открити близо 30 вкаменелости.

Тази година обаче са открили добре запазена кост на преден крайник, принадлежаща на жираф. Кьойлюоглу обясни още, че в района на язовир Ямула са открили общо 612 вкаменелости.

Разкопките в района продължават вече шест години, след като през 2017 г. Мурат Адияман, овчар от района Коджасинан, открива парче кост на брега на язовира.

"Открихме още 10-15 вкаменелости. В момента се натъкнахме на по-значима находка. Обикновено намираме съчленени вкаменелости на коне и говеда, но тази година открихме кост от преден крайник на жираф. Тя е естествено запазена в съчленено състояние", каза Кьойлюоглу.

