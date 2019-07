А строномите са на мнение, че откритите огромни количества водород в галактиката NGC 1316, която се намира на 60 млн. светлинни години разстояние от Земята, могат да разбулят до голяма степен мистерията около формирането и еволюцията на галактиките.

Наблюденията са извършвани от международен екип, който е използвал новия телескоп MeerKAT, намиращ се в южноафриканската радиоастрономическа обсерватория.

NGC 1316 е най-ярката галактика, чието радиоизлъчване е и най-мощно от галактическия куп, към който принадлежи, намиращ се в близост до съзвездието Пещ.

NGC 1316 е позната и като радио галактиката Пещ А и е четвъртият най-мощен източник на радиовълни в обозримата ни Вселена.

SA’s MeerKAT telescope discovers missing gas in distant galaxy The South African An international team of astronomers discovered vast amounts of hydrogen gas in NGC 1316, a galaxy 60 million light years from Ear... https://t.co/raw1eTGeNb via @theafricamentor #africabiz #africa pic.twitter.com/DziX50bPVi — Africa Mentor (@TheAfricaMentor) 23 юли 2019 г.

От наблюденията, правени през годините, астрономите описват NGC 1316 като особена галактика с неправилна форма, която се е формирала от сблъсъка и сливането на две масивни галактики преди милиарди години, последвано от присъединяването на няколко по-малки сателитни галактики.

Това, което дълго време представляваше загадка за учените, е малкото наличие на водород, който заедно със звездния прах е горивото на галактиките и тяхната еволюция, изразена в раждането на нови и нови звезди.

„В новото ни изследване представяме нови кадри, направени благодарение на телескопа MeerKAT, които разкриват къде се е криел целият този водород”, казва основният автор на проучването – Паоло Серра от Италианския национален институт по астрофизика в Каляри.

„Водородът, който толкова време търсехме, е разпределен в две дълги противоположни опашки, които се разпростират на огромни разстояния отвъд галактиката”, продължава Серра.

NGC 1316 is a small galaxy, but one of the strongest radio sources - possibly due to a central black hole weighing 150 million Suns. pic.twitter.com/HVJc4pNJDx — Andrew Rader (@marsrader) 15 юли 2017 г.

„Откритото количество газ съвпада с теорията ни за сливане на галактики и потвърждава твърдението, че първичната протогалактика е приличала на Млечния път”.

„Благодарение на това откритие липсващите парчета от пъзела вече са на място и най-сетне имаме по-ясна идея за това как се е формирала тази така интересна за учените галактика”, допълва Серра.

Пълните резултати от проучването предстои да бъдат публикувани в научното списание Astronomy & Astrophysics.

