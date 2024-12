Петима убити в Северна Франция, извършителят се е предал

П етима души са били убити в Северна Франция. Един човек се е предал тази вечер на властите, твърдейки, че е извършителят, съобщи жандармерията, цитирана от Франс прес.

Четири от жертвите са били убити близо до град Дюнкерк. По първоначални данни става дума за двама охранители и двама мигранти. Петият човек е убит в община Вормут.

