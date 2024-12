Как да организираме файловете си в Windows

Ч есто се обръща внимание колко е важно да се поддържа външната чистота на компютъра. И има защо. Добре поддържаната машина ще работи пълноценно по-дълго време.

Но не по-малко важна е и „вътрешната“ поддръжка, т.е. на файловата система. Често не осъзнаваме колко много време губим в търсене на файлове, просто защото не са подредени правилно.

Обикновено сами влошаваме ситуацията, като не организираме файловете, а ги разхвърляме по произволни папки и категории. В един момент се получава така, че положението е толкова зле, че просто на никой не му се занимава да го оправя. Файловата система става хаос, в който все по-трудно се намира каквото ни е нужно.

Губим все повече време в търсене, а същевременно увеличаваме и риска да натрупаме дублирани файлове, които взимат ненужно място и затормозяват ефективната работа на операционната система. Можем да си спестим време, нерви и да улесним работата си като поддържаме организацията на файловете си, отбелязва How-To Geek и дава няколко съвета как да създадем организация и да не я загубим неусетно.

Първата стъпка е създаване на структура от папки. Тя започва с общи категории – например, папки с имена „Лични“, „Служебни“.

Вътре в тях може да се направи структура от подпапки: „Снимки“, „Документи“, „Игри“ и др. Съответно във всяка подпапка може да има още структури според необходимостта.

Първоначалното изготвяне на структурата и след това подреждането на всички файлове може да отнеме време. Няма правилна или грешна структура, просто трябва да е такава, която е удобна, за да може човек да се придържа към нея и редовно да поставя новите файлове на правилните места.

За допълнително улеснение, може да се добавят емоджита в имената на папките. Това ще улесни визуалното отличаване на всяка от папките. Емоджи може да се добави, като се преименува папката и докато полето за писане на име на папката е активно, да се натисне клавишната комбинация на бутона Windows и „точка“ (.). Това ще отвори менюто на Windows за избор на емоджита.

Друга полезна стъпка е промяна на папката по подразбиране, в която Windows изтегля новите файлове. Стандартно това е папка Downloads в C:\Users\име-на-профила. Практично на пръв поглед, но тъй като реално е рядко използвана папка, може бързо да се напълни с ненужни файлове.

По-добре е, ако е по-удобна и често използвана папка. Това ще „мотивира“ по-честото ѝ подреждане и разпределяне на файловете. Смяната на стандартната папка става от основното меню с настройки на Windows 11 в секцията System > Storage > Advanced Storage Settings. Срещу реда Where New Content Is Saved трябва да се избере новата папка.

Същата процедура трябва да се направи и за интернет браузъра. Стандартно той също използва основната папка Downloads. От менюто с настройки на браузъра, в секцията Downloads, може да се смени и неговата папка по подразбиране. Добре е тя да бъде същата, която е и за Windows.

Може да се използва и функцията Quick Access на Windows. Тя е удобна за „закачане“ на често използвани папки на удобни места във File Explorer. За целта трябва да се кликне с десен бутон на мишката върху избраната папка и да се избере Pin to Quick Access. От същото меню може да се избере и Pin to Start, за да се направи и бутон за бърз достъп до папката през Start менюто на Windows.

