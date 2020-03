НАСА кръсти следващия марсоход "Упоритост"

Н АСА обяви името на следващия марсоход. Досега за него се използваше названието "Mars 2020", но марсоходът вече ще се казва Perseverance (Упоритост или Постоянство).

Името е избрано след конкурс с над 28 000 предложения. Победител е 13-годишният ученик Александър Матър от щата Вирджиния. Той казва, че името е символ на факта, че човечеството никога няма да се откаже и винаги упорито ще продължава напред в бъдещето.

НАСА също казва, че "упоритостта и любопитството" са в основата на всички открития. Космическата агенция вече е изпратила няколко марсохода на Марс. Наскоро тя загуби контакт с Opportunity (Възможност) след продължителна пясъчна буря на Марс, която обхвана цялата планета.

Все още продължава работа марсоходът Curiosity (Любопитство). Той надживя значително планирания срок на мисията си и ще продължи да работи като Opportunity - колкото се може повече.

Междувременно Perseverance вече е готов за своята мисия. Тя ще включва търсене на индикации дали някога на Марс е имало форми на живот. Освен това ще тества и нови технологии, които да се използват и при пращането на хора до Марс. Той ще вземе и първите скални проби от Марс, които ще трябва да се върнат до Земята.

Call me Perseverance.



I'm headed for Mars: driven to search for signs of ancient life, test new tech to help future human explorers, and collect the first rock samples for future return to Earth.



