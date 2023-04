Изкуствен интелект може да прогнозира депресия и тревожност

И зследователи от университета на Сао Пауло в Бразилия използват изкуствен интелект и социалната платформа Туитър, за да създадат модели за прогнозиране на депресия и тревожност, които в бъдеще може да помогнат за разкриване на тези състояния преди клиничната диагноза. За това съобщи електронното издание "МедикълЕкспрес".

Резултатите от изследването са публикувани в сп. "Ленгуидж ризорсис енд ивелюейшън".

Първият елемент от проучването е конструиране на база данни, наречена "СетемброБР". Тя съдържа информация от анализ на текстове на португалски език и на мрежа от връзки, включваща 3900 потребители на Туитър, които преди изследването са заявили, че са били диагностицирани или лекувани за проблеми с психичното здраве. В базата са включени всички публични публикации на тези потребители или общо около 47 милиона кратки текстови съобщения.

