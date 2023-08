Голям пробив: Откриха нов начин, по който раковите клетки се разпространяват

Е дно от предизвикателствата при лечението на рак е това да се спре разпространението му и ново проучване разкрива един от основните механизми, чрез които това се случва. Сега, когато учените знаят за този механизъм, може би ще успеят да го спрат.

Ключът към този новооткрит процес е GRP78 или още известно като протеин-шаперон. Това е вид протеин, който помага при сгъването или разгъването на по-големи протеини, като основно ги изгражда (или ги разрушава), което след това влияе върху това дали те ще са биологично активни и функционални.

Екип, ръководен от Медицинското училище Кек към Университета на Южна Калифорния (USC) в САЩ, установи, че раковите клетки могат да „измамят“ GRP78, като използват протеина, за да се разпространят по-нататък в тялото и да устоят на лечението.

Това изглежда се случва, защото протеинът мигрира, когато е под стрес. GRP78 обикновено се намира в частта на ендоплазмения ретикулум на клетката, но изследването показва, че се придвижва към ядрото и променя поведението на клетката.

„Да намерим GRP78 в ядрото, контролиращо генната експресия, е пълна изненада за нас“, казва Ейми Лий, биохимик и молекулярен биолог в USC.

"Когато става въпрос за основните механизми на раковите клетки, това е нещо ново, което, доколкото ми е известно, никой не е наблюдавал преди."

