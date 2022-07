НАСА загуби контакт с "CAPSTONE"

А мериканската космическа агенция НАСА обяви, че е изгубила контакт с космическия апарат "CAPSTONE", който бе изстрелян към Луната, съобщи Асошиейтед прес.

Инженерите на НАСА се надяват, че ще могат да решат проблема. След две успешни връзки с апарата за 32, 7 милиона щатски долара, НАСА обяви, че вече не може да комуникира с "CAPSTONE". Инженерите се опитват да намерят причината за загубата на връзка и са оптимисти, каза говорителката на НАСА Сара Фрейзър.

