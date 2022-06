НАСА откри две подобни на Земята екзопланети

И зследователи на НАСА съобщиха, че са открили две екзопланети, подобни на Земята, на разстояние 33 светлинни години, които биха могли да бъдат идеални за последващи атмосферни наблюдения, съобщи ЮПИ.

Планетите, описани като скалисти суперземи, обикалят около червено джудже близо до Слънчевата система, но се смята, че и двете са твърде горещи, за да поддържат живота, какъвто познаваме.

Те са открити с орбиталния телескоп TESS –(Transiting Exoplanet Survey Satellite). Планетите са на 33 светлинни години от нас - едни от най-близките скалисти екзопланети, откривани досега.

"И двете планети се нареждат в топ 10 на кандидатите за атмосферно характеризиране сред всички открити досега подобни на Земята екзопланети", заяви Пат Бренън, ръководител на Програмата за изследване на екзопланети на НАСА.

Планетата HD 260655 b е 1,2 пъти по-голяма от Земята, а HD 260655 c е 1,5 пъти по-голяма от Земята. Те обикалят около звездата червено джудже HD 260655.

Astronomers have spotted one of the closest known multiplanet system. The system is about 33 light-years from Earth. It was identified by NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) and was first spotted in October 2021.#thejuniorage #kidsnews #newsforkids #kidsnewspaper pic.twitter.com/T9hnrS5np5