Последната мода в Стокхолм е партита за имплантиране на чипове.

Чиповете под кожата заместват редица документи. Те служат като ключ, билет, кредитна карта и много други, които използваме всекидневно.

Имплантирането става бързо.

Болката не е по-голяма от тази при пробиването на уши.

"Вече мога и без кредитни карти или мобилен телефон. Всичко, от което имам нужда, е вътре в тялото ми", споделя жена, носителка на чипа.

Над 3500 шведи вече имат чипове, съобщава "Дойче веле" . Това е тройно повече, отколкото преди година.

За дизайнера Ерик Фриск животът без чип вече е невъзможен.

"Пейсмейкърът е нещо гениално. Стигаме до момент, в който създаваме подобни неща, за да подобрим себе си. Да станем по-здрави и силни", смята Фриск.

Той е готов да изпробва много неща, ако технологията напредне.

Съществува обаче и обратното мнение.

Активисти за защита на личните данни се опасяват, че чиповете ще бъдат използвани за създаване на поведенчески профили.

In Sweden they put chips under the skin to help with people identification, gather data - cyberpunk is happening now. Would you plan one under your skin? https://t.co/ybp8jCh2f4

Според други хората без чипове след време просто ще изостанат.

"След 30 години между хората ще има огромна разлика. Онези, които в бъдеще няма да използват новите технологии, за да подобрят себе си, ще са като тези, които днес нямат здравни застраховки", смята швед, носител на чип.

