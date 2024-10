Китайски магнит създаде поле над 800 000 пъти по-силно от земното

К итай счупи рекорд, като създаде най-мощния резистивен магнит в света, надминавайки предишния рекорд, поставен от САЩ.

Новият магнит е способен да създаде магнитно поле от 42,02 тесла, което е над 800 000 пъти по-силно от земното и подобрява рекорда от 41,4 тесла, поставен през 2017 г. от Националната лаборатория за магнитно поле на САЩ (NHMFL), Талахаси, Флорида. Този крайъгълен камък представлява значително развитие, което може да бъде от полза за различни бъдещи открития и подобрения в технологиите и медицината.

Магнитът, който се намира в Лабораторията за високо магнитно поле (CHMFL) в Института по физически науки в Хефей към Китайската академия на науките, достигна това невероятно ниво на 22 септември. Стабилното високо магнитно поле е мощен експериментален инструмент, който позволява на учените да манипулират свойствата на материята и да изследват нови явления и закони на материята.

В света се използват три вида устойчиви високи магнити. Те включват съпротивителни магнити, свръхпроводящи магнити и комбинация от двете, известна като хибридни магнити. Според Куанг Гуанли, академичен директор на CHMFL, разликите между тези магнити могат да бъдат разбрани по отношение на тениса на маса.

„Съпротивителните магнити и свръхпроводящите магнити са „единични майстори“, докато хибридните магнити са „смесени двойни комбинации“, казва Куанг в изявление.

Съпротивителните магнити са по-стара и по-широко използвана форма на технология, изработена от навити метални проводници. Но въпреки че хибридните магнити могат да произвеждат по-мощни магнитни полета, те не могат да ги поддържат толкова дълго, колкото съпротивителните магнити. Тези традиционни магнити са също така по-гъвкави от другите модели и могат да се захранват по-бързо, което предлага повече възможности за изследователите.

Въпреки тези предимства резистивните магнити произвеждат повече топлина от хибридните или свръхпроводящите магнити (които произвеждат по-малко мощни магнитни полета), а също така струват повече пари за експлоатация и трябва да се охлаждат.

