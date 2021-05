Google нарочно скрила настройките за GPS локация

Google нарочно е скрила настройките за местоположението в Android, така че да е по-трудно на потребителите да го изключат. Това посочват съдебни документи, които са били декласифицирани преди дни, съобщава CNET.

Документите са по дело, което се води срещу компанията от 2018 г. насам от главния прокурор на Аризона Марк Брнович. То е следствие от публикация на Associated Press, която описва и критикува практиките на Google за събиране на данни за местоположението на потребителите чрез Android.

Тогава интернет гигантът беше критикуван, че продължава да събира данни за локацията дори и когато потребителят изключи функцията "История на местоположенията". Тогава локализирането продължава, но самото приложение не записва данните.

Още тогава Брнович започна дело, като обвини компанията, че създава фалшиво чувство на сигурност в потребителите. А сега разсекретените документи по делото посочват, че това е било целенсочена практика.

В тях пише, че Google е правила тестове, за да провери реакциите на потребителите при определени ситуации. Оказва се, че когато опцията за изключване на местоположението е лесно достъпна, това води до "значителен брой" потребители, които я използват. И обратното - когато опцията е "заровена" в менютата с настройки, то тогава много по-малко потребители търсят да я изключат.

В документите се твърди още, че компанията е "притискала" и производители на смартфони да "скрият" настройката и е посочена LG, като поддала се на натиска. Нито Google, нито LG са коментирали тези твърдения.

