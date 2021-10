Дизайнерски телевизори у дома: мисията възможна

О т десетилетия телевизорът е един от основните елементи на дома. Той е толкова важен, че голяма част от интериорната подредба и разпределение на мебелите се ръководи именно от това да бъде удобно разположена за гледане на телевизия.

През годините телевизорите се промениха много и днес са едновременно хем по-големи, хем по-компактни от всякога. По-големи, защото екраните им имат все по-сериозна площ. И по-компактни, защото въпреки всичко, електрониката им е много по-малка като обем и позволява създаването на съвсем тънки устройства.

Но нещо липсваше. Основният фокус върху телевизорите оставаше върху качеството на изображението. Въпреки технологичния прогрес техният дизайн в голяма степен оставаше непроменен. Всъщност е доста трудно да се направи дизайн на телевизор, който да се отличава, тъй като над 90% от площта му е самият дисплей. Остават тънката рамка около него и стойката като поле за дизайнерско творчество. Но остава отворен въпросът за цената и достъпността. В момента обаче може да откриете модели от лайфстайл гамата на Samsung с намаление от 15%. Kак и къде? Разберете по-надолу

Да рамкираме границите

Телевизорът стои постоянно в дома и като един от най-големите обекти в него, винаги привлича внимание. Затова трябва да изглежда добре и да се вписва в интериора. Именно така се ражда гамата лайфстайл телевизори на Samsung. В нея има три основни модела: The Frame, The Serif и The Sero, които в момента може да закупите с 15 % намаление. Всеки от тях има свои отличителни характеристики, като целта им е обща – да предложат решение за всеки дом според индивидуалния вкус и предпочитание на собственика им.

The Sero Източник: Samsung

The Sero е телевизор, който може да се използва както в стандартна хоризонтална позиция, така и във вертикална. Освен това идва със стабилна стойка, на която The Sero се завърта в зависимост от гледаното съдържание. Телевизорът може да се превърне в голям дисплей на смартфон и да се използва за гледане на мобилно съдържание – само с едно натискане на бутона на дистанционното или с едно завъртане на вашия Samsung Galaxy смартфон.

The Serif Източник: Samsung

The Serif залага на т.нар. 360-градусов дизайн. Корпусът на устройството е изработен като елегантна скулптура, наподобяваща буквата „I“ в серифен шрифт. Това не е устройство, което да бъде сложено до стената. The Serif може да бъде разположен навсякъде из интериора, на стойка, маса и др. Защото изглежда чудесно от всички страни, дори и в гръб. И той, както и The Sero, използват QLED матрица на дисплея и поддържат 4K резолюция. Технологията Quantum Dot осигурява 100% обем на цветовете. Много често устройствата с авангарден дизайн компенсират с технологиите, но при лайфстайл телевизорите на Samsung целта е да се запази високото ниво и на двата аспекта.

The Frame Източник: Samsung

Така стигаме и до третия модел – The Frame. Той споделя Quantum Dot технологията и QLED дисплея на другите два модела, но има и свой уникален дизайн. За разлика от повечето телевизори, които се стремят да махнат рамките около дисплея, The Frame се гордее с тях. Това е така, защото те са стилни и сменяеми. Притежателите на телевизор The Frame могат да го използват не само за гледане на телевизия, но и като красива картина с подобаваща рамка. Samsung предлага достъп до база данни с картини и фотографии от водещи автори от музеи и галерии от целия свят. Всеки потребител може да избере снимки и творби и от своя лична селекция и да ги „постави“ в красивите рамки на The Frame. Така, когато не ползвате телевизора „по предназначение“, се наслаждавате на галерията в режим Art Mode.

Сменяемите рамки на The Frame се прикрепят с магнит и така собственикът му може по всяко време да променя неговия дизайн според моментните си предпочитания или след като е преобразил интериора след ремонт. В това се убеди и Галя Симеонова, която изпробва възможностите на The Frame в дома си. Телевизорът с лекота се вписа перфектно в интериора на дома ѝ и го направи още по-красив и елегантен.

Технологична красота

The Frame може да бъде поставен на стойки, на статив като картина или на стената. За последното има специално приспособление, което осигурява поставяне на телевизора максимално близо до стената. За връзка с устройството се използва One Invisible Connection система, която спестява многото кабели и ги заменя само с един. Той достига до One Connect Box към която се свързват външните устройства и може да бъде поставена на друго, по-удобно място.