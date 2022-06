BMW ще тества батерия, която може да осигури до 1000 км пробег

BMW ще пробва батерии на базираната в Мичиган американска компания Our Next Energy (ONE), обяви стартъпът в официално изявление.

Става въпрос за вече нашумялата технология Gemini, която използва два различни типа клетки, като химичният им състав е по-различен и авангарден. А тя нашумя покрай изминати над 1000 км с Tesla.

По твърдения на ONE пробегът между зареждания може да достигне 600 мили (965 км) или дори повече при определени обстоятелства. Тестовите коли ще влязат в изпитания с въпросните батерии до края на годината.

Продуктите Gemini редуцират материали като кобалт, графит, никел и литий, коментира Муджиб Иджаз, основател и шеф на ONE. Съставът не е напълно ясен към момента.

Той добавя, че стартъпът му е тествал различни електроди, така е била постигната по-висока ефективност от гледна точка на пробега, но и други показатели, като например употребата в зимни условия, живота на батериите и т.н.

ONE може да предостави три различни версии, при които и цените са различни. Но дори базовата щяла да е на цена като съвременните батерии при доста по-добър пробег, казва Иджаз.

През март BMW вложи 65 милиона долара в стартъпа. Компанията има и други големи инвеститори. Благодарение на тях се изгражда завод в САЩ.

