Apple показва Крим като руска територия в картите си

Apple се оказа в центъра на политически скандал, след като реши да промени картите в приложенията си. Apple Maps и приложението за времето вече показват Крим и Севастопол като руски територии, съобщи БиБиСи. Google също е направила промени, но малко по-различни, съобщава TechCrunch.

Това е валидно само за потребители, които отварят приложенията от Русия. За всички останали Крим се показва като територия без конкретна държава.

В официално изявление на руската Дума също се потвърждава, че Apple се е съобразила с исканията на Русия. Нейният председател Василий Пискарев коментира, че компанията е изпълнила руските закони и е отстранила "неточностите" в описанията на Крим и Севастопол в приложенията си.

Google също е направила промени. Компанията не показва държава, когато се кликне населено място в Крим, но показва имената на руски език, а не на украински. Премахната е и границата в таманския залив.

Apple не е коментирала темата. Google казва пред TechCrunch, че се старае да изобразява обективно всеки спорен регион, като прави и местни версии на Google Maps според изискванията на законите на дадената държава.

Въпреки това решението на компаниите предизвика остри реакции от страна на Украйна. Външният министър Вадим Пристайко обяви в Twitter, че Apple е допуснала голяма грешка.

Let me explain in your terms, @Apple. Imagine you're crying out that your design & ideas, years of work & piece of your heart are stolen by your worst enemy but then smb ignorant doesn't give a damn about your pain. That's how it feels when you call #Crimea a 🇷🇺 land.