Д ентални хирурзи от болницата в град Ченай извадиха от устата на 7-годишно индийско момче 526 зъба, съобщи CNN.

Родителите на малчугана забелязали, че челюстта на детето се подува още когато било 3-годишно.

Но те не искали да го подлагат на медицинска интервенция от толкова ранна възраст.

С напредване на времето обаче, бащата и майката били принудени да потърсят лекарска помощ. Детето започнало да изпитва болки.

Денталните хирурзи открили одонтома, маса, приличаща на торбичка, в устата на момчето.

Тя съдържала 526 зъбоподобни структури.

Те били с различни размери, но всички притежавали нещо като корона и корен.

Хирурзите били впечатлени и коментирали ,че откритите образувания приличали на перли в мида.

Индийските медици изтъкват, че това е първият случай в света с толкова много малки зъби, открити в устата на пациент.

Tamil Nadu: 526 teeth were removed from the lower jaw of a 7-year-old boy at a hospital in Chennai. Dr Senthilnathan says, "A 4x3 cm tumour was removed from the lower right side of his jaw, after that, we came to know that 526 teeth were present there." pic.twitter.com/yBGohNBa7r