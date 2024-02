"Знаем точно защо Путин уби Алексей преди три дни. Скоро ще ви кажем": Юлия Навална с обръщение

"Някъде в затвор отвъд Арктическия кръг Путин не само уби Алексей Навални като личност, той искаше да убие нашата надежда, нашата свобода, нашето бъдеще", заяви в свое емоционално видео изявление съпругата на Алексей Навални-Юлия.

„Здрасти! това е Юлия Навална“, казва тя, цитирана от BBC.

„Ще продължа делото на Алексей Навални. Продължете да се борите за страната ни. И призовавам всички вас да застанете до мен“, категорична е Юлия.

"Друг човек трябва да е тук на мое място. Но този човек беше убит от Владимир Путин", казва още Юлия.

"Знаем точно защо Путин уби Алексей преди три дни. Скоро ще ви кажем", казва съпругата на Алексей Навални.

"Но най-важното нещо, което можем да направим за Алексей и за себе си, е да продължим да се борим", категорична е вдовицата.

"Призовавам ви да застанете до мен", казва тя.

Изтекоха кадри, показващи изнасянето на тялото на Навални от затвора посред нощ

"Аз също ви моля да споделите яростта и омразата към онези, които се осмелиха да убият бъдещето ни. Говоря ви с думите на Алексей, в които вярвам истински. Няма нищо срамно да правиш малко. Срамно е да не правиш нищо. Да им позволиш да те плашат", категорична е съпругата на Навални.

Yulia Navalnaya has recorded a video message, saying that she will continue her murdered husband’s work.



She called upon Alexey Navalny’s supporters to fight together with her.



“Keep fighting and do not give up. I’m not afraid, and neither should you be,” she said. pic.twitter.com/ff7AA8iZIG