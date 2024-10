Жоел Матип слага край на футболната си кариера

Б ившият защитник на "Ливърпул" и камерунския национален отбор Жоел Матип обяви, че слага край на професионалната си кариера. 33-годишният централен бранител се раздели с мърсисайдци през лятото след изтичането на договора му и така и не си намери нов клуб.

В своята кариера Матип е изиграл само за два клуба - "Шалке 04" и "Ливърпул". Той премина на "Анфийлд" със свободен трансфер през лятото на 206 година и бе с ключова роля за силните резултати под ръководството на Юрген Клоп. Матип изигра общо 201 мача за "Ливърпул", в които се отчете с 6 гола и 11 асистенции, една от които при победата над "Тотнъм" с 2:0 във финала на Шампионската лига през 2019.

Joel Matip has confirmed his retirement from football ⚽️



The defender departed the Reds in the summer after an eight-year spell that included 201 appearances and multiple major honours with the club 🔴