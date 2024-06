Земетресение в Перу, предупреждават за цунами

З еметресение с магнитуд 6,9 удари днес край бреговете на Перу, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

#BREAKING 🇵🇪:#Peru: A M7.0 #earthquake was recorded early this Friday, June 28, in the district of Yauca, province of Caravelí, Arequipa region, according to the Geophysical Institute of Peru (IGP) #weathermonitors



Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни Германският център, който първоначално определи магнитуда на 6,4.

First large earthquake in a while: M7.2 near the coast of Peru. Based on depth and focal mechanism from GEOSCOPE, this is likely a shallow subduction thrust earthquake with potential to generate a (likely small) tsunami pic.twitter.com/BkafH9yrep — Jascha Polet (@CPPGeophysics) June 28, 2024

Националният център за предупреждение за цунами на САЩ съобщи, че има заплаха от цунами в резултат от земетресението, въз основа на наличните данни, ревизирайки първото си съобщение, че такава опасност няма.

The magnitude in the earthquake off the coast of Peru has been upgraded to 7.2. #earthquake #Peru pic.twitter.com/YG5SuUeBJk — Indian Observer (@ag_Journalist) June 28, 2024

Възможни са вълни цунами, достигащи до 3 метра над нивото на прилива по някои части от крайбрежието на Перу, посочи Центърът в САЩ.

