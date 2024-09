Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси Калифорния

З еметресение с магнитуд 4,2 разлюля рано тази сутрин част от Централна Калифорния, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес.

Земетресението е регистрирано в 2:47 ч. местно време, като епицентърът му е бил на 3,2 км северозападно от град Аромас. Трусът е станал на дълбочина 7,4 км, съобщи на уебсайта си институтът.

