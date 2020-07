Земетресение от 6,6 по Рихтер край Индонезия

З еметресение с магнитуд 6,6 степен беше регистрирано тази нощ край бреговете на Индонезия, съобщи геоложката служба на САЩ.

Епицентърът на труса е бил на 94 километра южно от окръг Батанг в провинция Централна Ява, а дълбочината е била на 528 километра.

Засега няма информация за жертви или риск от цунами.

#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Daerah Istimewa Yogyakarta #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/d7NoujIUKs