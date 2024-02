"Може да е травмиращо”: Защо всяка година се откриват десетки мъртви тела в Темза

Д ве тела бяха открити в Темза по време на издирването на заподозрения за химическа атака в Абдул Езеди - и двете не бяха свързани със случая. Звучи шокиращо, но бивш полицейски водолаз казва пред Sky News, че това за съжаление „не е необичайно“.

Джил Уилямс винаги изпитва "огромно облекчение", когато намери тяло. Работейки като полицейски водолаз, най-трудната част от работата ѝ са дългите, уморителни търсения - умът ѝ непрестанно работи, докато си проправя път напред в студената, тъмна вода, в очакване да докосне нечий крайник.

По време на 23-годишната си кариера в полицията на Темза Вали тя казва, че само няколко пъти в стотици търсения са били откривани тела веднага след влизането във водата.

Днес, тя вече е пенсиониран и казва, че не завижда на задачата на морското подразделение, което търси 35-годишния Абдул Езеди в река Темза.

Смята се, че Езеди е починал, след като е влязъл във водата около моста Челси, няколко часа след като на 31 януари в Клафъм, Южен Лондон, е хвърлил силна алкална течност върху бившата си партньорка и е наранил двете ѝ дъщери.

Метрополитанската полиция заяви, че намирането му може да отнеме до един месец, но също така признава, че тялото му може никога да не изплува на повърхността поради условията в реката.

По време на издирването на Езеди в Темза бяха открити още две тела, които не са свързани със случая.

Звучи шокиращо, но Уилямс казва, че за съжаление това "не е нещо необичайно". Понякога тя и екипът ѝ търсят до шест тела след Коледа и Нова година - обичайно време, в което хората се самоубиват.

"Откривали сме тела, които са били на дъното в продължение на три месеца и накрая са били намерени заклещени на три мили надолу по течението", казва тя пред Sky News.

Между 27 и 37 души годишно са умирали в Темза в периода 2015-2022 г. - средно около 31 души - по данни на Пристанищната администрация на Лондон, която твърди, че 90% от случаите са в резултат на самоубийство.

