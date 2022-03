Защо Джо Байдън критикува Индия?

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че само Индия от групата страни на четиристранния диалог за сигурност (QUAD) е "донякъде нестабилна" в действията си срещу Русия заради нейното нахлуване в Украйна, тъй като Индия се опитва да балансира връзките си с Русия и Запада. За това съобщават от Reuters.

Докато другите страни от Quad - Съединените щати, Япония и Австралия - са санкционирали руски субекти или хора, Индия не е наложила санкции или дори не осъди Русия - нейния най-голям доставчик на военна техника.

India has three times declined to condemn Russia’s invasion of Ukraine at the United Nations, while the hashtags #IstandwithPutin and #IstandwithRussia were trending on the country’s Twitter today https://t.co/mn5ylnXoKP

„В отговор на неговата агресия ние представихме единен фронт в НАТО и в Тихия океан“, каза Байдън на бизнес форум в понеделник, имайки предвид руския президент Владимир Путин.

Той коментира, че Япония и Австралия са "силни" по отношение позицията си относно агресията на Путин - за разлика от Индия, която е нестабилна.

След виртуална среща на върха между австралийския премиер Скот Морисън и неговия индийски колега Нарендра Моди в понеделник индийското външно министерство каза, че Австралия разбира позицията на Индия относно Украйна, която „отразява нашата собствена ситуация, нашите собствени съображения“.

Индия призова за прекратяване на насилието в Украйна, но се въздържа от гласуване срещу стария си съюзник от Студената война Русия.

Spoke with my friend, President Putin, to follow up on our discussions during his recent visit to India. We agreed on the way forward for enhancing India-Russia cooperation, including in supply of fertilizers. We also discussed recent international developments. @KremlinRussia_E