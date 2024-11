Фатално решение: Защо асистираното самоубийство е толкова противоречиво и къде вече е законно?

Б яха разкрити подробности за планирания закон за асистирана смърт, който според поддръжниците ще предложи най-строгите гаранции в света.

Според Ким Лидбитър, депутат, който стои зад законопроекта, това би означавало, че хората в Обединеното кралство с неизлечими заболявания ще могат да сложат край на живота си „при свои собствени условия“.

Списъкът с предложените предпазни мерки включва очаквана продължителност на живота от шест месеца или по-малко, възможност пациентът сам да приема смъртоносните лекарства и подпис на двама лекари и съдия.

Въпреки това някои все още са твърдо против промяната на закона и смятат, че това е твърде рискована стъпка.

Евтаназия с "капсулата за самоубийство" в Швейцария, има задържан

Защо асистираната смърт е спорна?

Основната причина за безпокойство е така нареченият аргумент за „хлъзгавия наклон“.

Противниците твърдят, че първоначално законът може да има строги критерии (например ограничаване до неизлечимо заболяване и изключване на психичните състояния), но с течение на времето те могат да бъдат облекчени.

Депутатът Ким Лидбитър заяви, че това не се е случило в страните, които са въвели закони за асистирана смърт.

„В държавите, в които законът е по-широко разписан, винаги се стига до промени и изменения“, каза тя пред Sky News миналия месец.

Но има и един пример за това: Канада е променила законите си.

Вече не се изисква наличието на неизлечимо заболяване, а само на хронично физическо състояние. През март тази година трябваше да се разшири обхватът на законите, така че да обхванат и хората с психични разстройства, но това беше отложено за 2027 г.

Други често споменавани опасения са, че хората могат да бъдат притиснати да сложат край на живота си - може би от роднина, който би се облагодетелствал финансово; че хората могат да действат, защото не искат да „натоварват“ другите; или че могат да вземат ирационално решение, когато са в депресия.

Някои противници също така казват, че това е против тяхната религия или неетично за лекарите и че фокусът трябва да бъде поставен върху подобряване на палиативните грижи за облекчаване на страданието.

Въпреки това, тези, които подкрепят промяната на закона, като например „Достойнство в самоубийството“, настояват, че „всеки има право на добра смърт“ - вместо да страда месеци или години с много лошо качество на живот.

Групата твърди, че това трябва да бъде възможност за неизлечимо болни възрастни, които са психически стабилни.

Тя твърди, че повече от осем на всеки десет души подкрепят промяната на закона и че понастоящем някои хора са принудени да изберат „самотна и може би насилствена смърт“.

