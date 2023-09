Русия е обезпокоена от изхвърлянето на радиоактивна вода от АЕЦ "Фукушима"

Р усия заяви, че е обезпокоена от изхвърлянето от страна на Япония на пречистена радиоактивна вода от авариралата атомна електроцентрала "Фукушима" и призова Токио да предостави подробна информация за процеса, предаде Ройтерс.

Миналия месец Япония започна да изпуска в Тихия океан пречистена радиоактивна вода от АЕЦ "Фукушима" и се сблъска с остри критики от Китай, който незабавно забрани вноса на морски дарове от страната.

Говорителката на външното министерство на Русия Мария Захарова заяви, че Токио не е проявил прозрачност по въпроса. "Не виждаме никаква прозрачност или откритост от страна на Токио", отбелязва тя пред журналисти.

Захарова заяви, че се надява Япония да предостави цялата необходима научнообоснована и подробна информация на страните, засегнати от изхвърлянето на радиоактивния отпадък. "Ние не сме единствената страна, която изразява подобно безпокойство – Китай също изразява загриженост, както и самите японци", добави тя.

