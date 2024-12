Взривиха автомобила на бивш директор на руски затвор, мъжът е загинал

Е дин човек загина, а друг беше ранен, при взривяването на автомобил в окупирания от Русия източен украински град Донецк, предаде ДПА.

Според руски медии е загинал бившият директор на затвора в Оленивка (Оленовка - на руски език) Сергей Евсюков. Предполага се, че пострадалата жена в автомобила е съпругата му.

Seriy Yevsyukov, former director of the Olenivka prison in Russian-held Donbas, has been killed by a car bomb in Donetsk city. Yevsyukov was in charge of the prison when Russian forces destroyed its barracks on July 29, 2022, in an attempt to blame Ukraine. 1/2 pic.twitter.com/mYxS4uhz6M