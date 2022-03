ВКБООН: Бежанците от Украйна са над 1,5 милиона

П овече от 1,5 милиона бежанци от Украйна преминаха в съседни страни за 10 дни, съобщи в Туитър върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди. Той определи това като "най-бързо нарастващата бежанска криза в Европа след Втората световна война".

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.