Над 1,2 милиона бежанци от Украйна

Повече от 1,2 милиона души са избягали от Украйна от началото на руската инвазия, според последните данни на ООН към днешна дата, предаде Франс прес.

Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) изброи точно 1 209 976 бежанци на своя специален сайт в 11:00 ч. по Гринуич. Това са с над 171 000 повече, отколкото при предишното преброяване вчера.

Властите и ООН очакват потокът да се засили, тъй като руската армия изглежда съсредоточава усилията си върху големите украински градове.

ООН приветства днес "информациите, че и двете страни са се споразумели да улеснят безопасното преминаване на цивилни извън зоните на бойни действия".

Според ООН четири милиона души може да искат да напуснат страната, за да избягат от войната.

