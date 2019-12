Вижте как е изглеждала жена, живяла преди 6000 години

И звлякоха ДНК на жена от каменната ера, живяла преди 6000 години.

Това е първият случай, когато цял древен човешки геном е извлечен от нещо различно от кости, заявиха изследователите.

Благодарение на следите от зъби, които е оставила в древна "дъвка" предшественичката на викингите, наречена Лола, учените са успели да получат ДНК, която са използвали за дешифриране на нейния генетичен код.

Жената вероятно е имала мургава кожа, тъмнокестенява коса и сини очи.

This dark-skinned woman used to live in Scandinavia some 6000 years ago. Her entire genome has been sequenced, from a piece of prehistoric “chewing gum”.

https://t.co/tJfyXIGpRL