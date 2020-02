Виртуална реалност срещна майка с мъртвата ѝ дъщеря

П овторно събиране между майка и мъртвата й дъщеря чрез виртуална реалност за южнокорейска телевизия се превърна в онлайн хит, съобщи Франс прес.

Кадрите започнаха с това, че момичето - починало от левкемия през 2016 г. – се появява иззад купчина дърва в парк, сякаш играе на криеница.

"Мамо, къде беше?", пита тя. "Много ми липсваш. Липсвах ли ти?"

Със стичащи се по лицето й сълзи, Джан Ли Сун се протегна към нея, обгърната от емоция.

"Липсваше ми На Йеон", каза тя на компютърно генерираната си шестгодишна дъщеря, като ръцете й се движеха, за да я гали по косата.

Но в реалния свят Джан стоеше пред студено зелен екран, носеше слушалки за виртуална реалност и чувствителни при допир ръкавици, с медальон на врата, в който имаше пепел на дъщеря й.

