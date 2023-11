В търсене на изчезнал сърфист в Австралия: Тялото му е видяно в уста на акула

А встралийските власти издирват сърфист, чието тяло е видяно в уста на акула, съобщи АФП.

Инцидентът с 55-годишния спортист е станал близо до Гранитс бийч в южната част на страната - място, популярно сред любителите на сърфа.

Според разкази в местни медии на други сърфисти, намирали се на мястото, акулата се е хвърлила върху жертвата си и е погълнала тялото. Местни жители са видели голяма бяла акула.

Police in South #Australia are searching for the body of a surfer thought to have been killed in a “gruesome” #shark attack.https://t.co/SpqJqVkADf