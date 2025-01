В лицето на австриеца Кикъл ЕС има своя следващ Орбан

С ледващият национален лидер на Европа вероятно ще бъде от крайната десница.

След като Херберт Кикъл е начело на кандидатурата за канцлер на Австрия, истаблишмънтът на Европейския съюз се готви за нови мъки - и за пореден удар в стомаха в борбата си срещу руския президент Владимир Путин.

Това посочва Оливър Ноян за Politico.

Кикъл, който ще стане първият крайно десен лидер на Австрия след Втората световна война, не крие, че се възхищава на унгарския министър-председател Виктор Орбан и вероятно ще следва подобен сценарий: ще се присламчи към Кремъл, ще влезе в противоречие с основното течение в ЕС и ще провежда твърда политика в области като миграцията.

Ако неговата Австрийска партия на свободата (АПС) застане начело, това би означавало, че една част от ЕС, от Унгария през Австрия до Словакия под ръководството на откровения министър-председател Роберт Фицо - и евентуално до Чешката република, където бившият министър-председател Андрей Бабиш води в проучванията преди изборите през октомври - ще бъде благосклонна към Русия три години след пълномащабната инвазия на Путин в Украйна.

Това също така връща тревожни спомени на Брюксел, който през 2000 г. видя как АПС под ръководството на един от предшествениците на Кикъл, Йорг Хайдер, стана част от управляващата коалиция на Австрия. По това време други правителства в ЕС прекъснаха двустранните си контакти с Виена.

В случай че стане канцлер, Кикъл е с една идея по-добър от Хайдер. Във вторник той даде старт на коалиционните преговори с дясноцентристката Австрийска народна партия (АНП) след провала на преговорите между основните партии.

